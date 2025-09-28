Erstmals Digitalkarte für einen starken Lungau

Die Zettelwirtschaft hat ein Ende. Bisher wurden in verschiedenen Stellen analog Gutscheine ausgegebenen. Jetzt geht das Digital-Projekt „Wir – der Lungau Gutschein“ an den Start. „Es ist eine wesentliche Vereinfachung“, so Georg Eberharth und Bernhard Perner von Raiffeisen Lungau, wo die Fäden für die Umstellung zusammenlaufen. Was man sich davon erhofft? „Dass wir die Wertschöpfung im Lungau halten und noch steigern können.“ Für die Abwicklung wurde eine eigene Genossenschaft gegründet.