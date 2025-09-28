Vorteilswelt
Geld bleibt in Region

Erstmals Digitalkarte für einen starken Lungau

Salzburg
28.09.2025 14:30
In den Startlöchern: Stephanie Stöckl und Bernhard Perner, Raiffeisenbank Lungau
In den Startlöchern: Stephanie Stöckl und Bernhard Perner, Raiffeisenbank Lungau(Bild: Roland Holitzky)

Ein neuer, digitaler Gutschein-Zusammenschluss soll das Geld in der Region halten. Rund 200 Partnerbetriebe schließen sich an. Der Startschuss für das neue System ist noch im Oktober geplant.

Die Zettelwirtschaft hat ein Ende. Bisher wurden in verschiedenen Stellen analog Gutscheine ausgegebenen. Jetzt geht das Digital-Projekt „Wir – der Lungau Gutschein“ an den Start. „Es ist eine wesentliche Vereinfachung“, so Georg Eberharth und Bernhard Perner von Raiffeisen Lungau, wo die Fäden für die Umstellung zusammenlaufen. Was man sich davon erhofft? „Dass wir die Wertschöpfung im Lungau halten und noch steigern können.“ Für die Abwicklung wurde eine eigene Genossenschaft gegründet.

Heimo Prodinger vom Wirtschaftsverein Tamsweg betreibt mehrere Lebensmittelgeschäfte und eine Tankstelle. „Eine tolle Sache für den Lungau, dass es jetzt den Umstieg auf die digitale Variante gibt“, freut er sich. Das Geld bleibt in schwierigen Zeiten mit vielen Pleiten im Handel und einer ausgedünnten Struktur am Land in der Region und Gutscheinkäufer sollen von einer höheren Flexibilität profitieren.

Einlösbar werden die Gutscheine im gesamten Lungau sein. Rund 200 Partner – vom Lebensmittelhandel bis zu Dienstleitern oder Tankstellen – werden sich anschließen. Der Start des neuen Systems ist noch für Oktober geplant.

Sabine Salzmann
