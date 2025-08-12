Der Hochsommer soll nun länger bleiben

Hochdruckgebiet gefällt auch dem Tourismus

Im Juni war das Wetter hervorragend, auch für den weiteren August sieht es positiv aus. „Seriös kann man das Wetter nur eine Woche vorhersagen, der Trend sieht aber positiv aus. In den Bergen könnte es etwas unbeständiger werden. Wir haben aber viele Tage vor uns, die von der Temperatur her über dem Durchschnitt liegen“, so Rainer. Kärnten bleibt nämlich der Hochdruckeinfluss erhalten. Das spielt dem Tourismus in die Karten. Immerhin strömen aus dem Norden zahlreiche Urlauber aus Bayern und anderen deutschen Bundesländern nach Kärnten.