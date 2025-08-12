Der Hochsommer soll nun länger bleiben

Die nächste heiße Woche steht Kärnten bevor. Temperaturen bis zu 34 Grad Celsius sind zu erwarten. Der heimische Tourismus kann nach dem verregnetem Juli endlich wieder aufatmen.
Der Hochsommer ist in Kärnten wieder zurückgekehrt. Denn nach dem feuchten Juli heizt es jetzt wieder ordentlich runter. Laut Wetterexperten Paul Rainer von GeoSphere Austria können sich die Badefans auch diese Woche auf Temperaturen bis zu 34 Grad Celsius gefasst machen. „Wir haben eine wunderschöne Woche vor uns; es herrscht für die Wanderer auch exzellentes Wetter in den Bergen.“
Im Juli gab es mehr Regen, wenig Sonne
Die Hoteliers an den vielen Seen sind nun ebenfalls dankbar, denn im Juli blieben wegen des Regens viele Gäste aus. „Vor allem Oberkärnten war schlechter dran. In Mallnitz gab es 33 Prozent weniger Sonne, in Lienz 29 Prozent. Dafür wurden die Regenschirme gebraucht. Es gab viele Niederschlagstage“, so Rainer.
Hochdruckgebiet gefällt auch dem Tourismus
Im Juni war das Wetter hervorragend, auch für den weiteren August sieht es positiv aus. „Seriös kann man das Wetter nur eine Woche vorhersagen, der Trend sieht aber positiv aus. In den Bergen könnte es etwas unbeständiger werden. Wir haben aber viele Tage vor uns, die von der Temperatur her über dem Durchschnitt liegen“, so Rainer. Kärnten bleibt nämlich der Hochdruckeinfluss erhalten. Das spielt dem Tourismus in die Karten. Immerhin strömen aus dem Norden zahlreiche Urlauber aus Bayern und anderen deutschen Bundesländern nach Kärnten.
