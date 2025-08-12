Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu 34 Grad

Der Hochsommer soll nun länger bleiben

Kärnten
12.08.2025 14:00
Kalte Getränke und ein Sprung ins Nass sorgen für Abkühlung.
Kalte Getränke und ein Sprung ins Nass sorgen für Abkühlung.(Bild: Werner Buchacher)

Die nächste heiße Woche steht Kärnten bevor. Temperaturen bis zu 34 Grad Celsius sind zu erwarten. Der heimische Tourismus kann nach dem verregnetem Juli endlich wieder aufatmen.

0 Kommentare

Der Hochsommer ist in Kärnten wieder zurückgekehrt. Denn nach dem feuchten Juli heizt es jetzt wieder ordentlich runter. Laut Wetterexperten Paul Rainer von GeoSphere Austria können sich die Badefans auch diese Woche auf Temperaturen bis zu 34 Grad Celsius gefasst machen. „Wir haben eine wunderschöne Woche vor uns; es herrscht für die Wanderer auch exzellentes Wetter in den Bergen.“

Im Juli gab es mehr Regen, wenig Sonne
Die Hoteliers an den vielen Seen sind nun ebenfalls dankbar, denn im Juli blieben wegen des Regens viele Gäste aus. „Vor allem Oberkärnten war schlechter dran. In Mallnitz gab es 33 Prozent weniger Sonne, in Lienz 29 Prozent. Dafür wurden die Regenschirme gebraucht. Es gab viele Niederschlagstage“, so Rainer.

Hochdruckgebiet gefällt auch dem Tourismus
Im Juni war das Wetter hervorragend, auch für den weiteren August sieht es positiv aus. „Seriös kann man das Wetter nur eine Woche vorhersagen, der Trend sieht aber positiv aus. In den Bergen könnte es etwas unbeständiger werden. Wir haben aber viele Tage vor uns, die von der Temperatur her über dem Durchschnitt liegen“, so Rainer. Kärnten bleibt nämlich der Hochdruckeinfluss erhalten. Das spielt dem Tourismus in die Karten. Immerhin strömen aus dem Norden zahlreiche Urlauber aus Bayern und anderen deutschen Bundesländern nach Kärnten.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
215.075 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.955 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
120.937 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1135 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1049 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
931 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Kärnten
Bis zu 34 Grad
Der Hochsommer soll nun länger bleiben
71. Prozession
Pilgern am Wörthersee mit der Frau aus Portugal
Hoher Schaden
Krypto-Investment entpuppte sich als Betrug
Zeugen werden gesucht
Attacke am Forstsee: Jugendlicher schwer verletzt
3 Spiele in 4 Tagen?
Alter Namenssponsor muss vom Wörtherseestadion weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf