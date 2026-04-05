Herzprobleme! Ex-Brasilien-Profi beendet Karriere

Herzprobleme haben Fußballprofi Oscar mit 34 Jahren zum Karriereende gezwungen. Beim ehemaligen Teamspieler Brasiliens wurde eine neurokardiogene Synkope diagnostiziert.
Die Herzerkrankung signalisiert sich durch plötzlichen Abfall von Blutdruck und Herzfrequenz, das kann wiederum zu Ohnmachtsanfällen führen. Vergangenen November war Oscar deshalb bereits ins Krankenhaus eingeliefert worden, nun zog der Offensivprofi einen Schlussstrich.
Mit dem Wechsel nach China wurde es still
Oscar galt als einer der talentiertesten Spieler seines Jahrgangs, ehe er den FC Chelsea 2016 verließ, in Shanghai unterschrieb und damit weitgehend von der Bildfläche verschwand.
Auf Teamebene absolvierte Oscar 48 Länderspiele – darunter auch bei der Heim-WM 2014, wo er ins All-Star-Team gewählt wurde.
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