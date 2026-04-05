Betrunkene biss zwei Beamte mit „Plastikzähnen“

Zwei Beamte in wenigen Sekunden gebissen

Als sie die Frau endlich nach unten im Stiegenhaus gebracht haben, die am Boden Sitzende stützten: „Ich hab‘ auf einmal was an der Hand gespürt“, so der 22-Jährige. Es war der Biss der 38-Jährigen. Nur Sekunden später: „Sie hat mich kurz erwischt, aber ich hab‘ die Hand gleich weggezogen“, berichtet auch sein 25-jähriger Kollege. Verletzungen irgendeiner Art trugen die Polizisten nicht davon.