Betrunkene biss zwei Beamte mit „Plastikzähnen“

Bisse gegen Polizisten sind leider keine Seltenheit. Eine 38-Jährige attackierte in Wien sogar gleich zwei Beamte. Passiert ist Gott sei Dank niemandem etwas, denn: „Ich hab‘ Plastikzähne“, beschwichtigt die Frau im Landesgericht.
Demonstrativ entfernt die Angeklagte einen Teil ihrer Zähne im Wiener Landl, zeigt ihn der Richterin: „Stark kann das nicht gewesen sein, weil ich Plastikzähne habe.“ Die Ukrainerin biss am 7. März nämlich gleich zwei Polizisten. „Irgendwas ist in meinem Kopf passiert, wahrscheinlich Stress“, meint die 38-Jährige.
Notruf: Mann zerrt Frau ins Haus
Was die Beamten jedoch vermuten: Es war wie so oft der Alkohol. Sie wurden in der Nacht von einer Passantin im 9. Bezirk gerufen. Eigentlich hieß es, ein Mann zerre eine Frau in ein Stiegenhaus. Die zwei jungen Polizisten rückten aus. „Wir haben Lärm aus der Wohnung gehört“, erinnert sich der 22-Jährige im Zeugenstand.
Und tatsächlich öffnete ein Mann die Tür, dahinter stand die Ukrainerin. In Gefahr war sie aber nicht. Ihr Verlobter hatte die Sturzbetrunkene nur nach Hause schaffen wollen. Und trotzdem eskalierte die Situation: „Phasenweise war da Geschrei und komplettes Chaos“, berichtet der junge Beamte. Er und sein Kollege waren sich einig: Die Rettung muss her.
Zwei Beamte in wenigen Sekunden gebissen
Als sie die Frau endlich nach unten im Stiegenhaus gebracht haben, die am Boden Sitzende stützten: „Ich hab‘ auf einmal was an der Hand gespürt“, so der 22-Jährige. Es war der Biss der 38-Jährigen. Nur Sekunden später: „Sie hat mich kurz erwischt, aber ich hab‘ die Hand gleich weggezogen“, berichtet auch sein 25-jähriger Kollege. Verletzungen irgendeiner Art trugen die Polizisten nicht davon.
Die Angeklagte versichert: „Tschuldigung, 1000-mal.“ Also gibt es für sie eine Diversion mit einer Probezeit von zwei Jahren. Und ein großes Lob für Frau Rat: „Ich bin so froh, dass sie so eine freundliche und entgegenkommende Richterin sind.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.