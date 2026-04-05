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Tagger trifft auf ehemalige Nummer 2 der Welt

Tennis
05.04.2026 13:45
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lilli Tagger hat für ihr Debüt bei den Upper Austria Ladies eine attraktive Gegnerin zugelost bekommen! Die 18-jährige Osttirolerin trifft in Runde 1 des WTA500-Turniers auf die ehemalige Weltranglisten-Zweite Paula Badosa aus Spanien. Neo-Österreicherin Anastasia Potapova bekommt es mit der Chinesin Zhang Shuai zu tun. Sinja Kraus hat die an Nummer 5 gesetzte Rumänin Sorana Cirstea zur Gegnerin, Julia Grabher die Philippinin Alexandra Eala.

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Der Hauptbewerb des mit rund 1,2 Millionen Dollar dotierten Sandplatz-Turniers beginnt am Montag. Seit 2013 hat keine Österreicherin ein Hauptrunden-Match gewonnen, vier ÖTV-Spielerinnen und damit so viele wie seit 2008 nicht mehr wollen diesen „Linz-Fluch“ am Dienstag beenden. Im Doppel stehen Potapova/Tagger bereits am Montag auf dem Court.

Tagger vor Premiere auf Hallensand
„Als ich das letzte Mal 2021 beim Turnier war und als Nachwuchsspielerin des Jahres geehrt wurde, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt herkomme, um selbst zu spielen. Deswegen ist das etwas sehr Besonderes für mich. Ich spiele zum ersten Mal bei einem Hallenturnier auf Sand, es ist interessant, aber auf jeden Fall sehr cool“, freute sich Tagger auf ihre Premiere am Dienstag (16 Uhr). Ihre Gegnerin Badosa war im Vorjahr noch Semifinalistin der Australian Open, kämpfte zuletzt aber mit Rückenproblemen sowie mentalen Schwierigkeiten und liegt im WTA-Ranking auf Platz 113 und damit fünf Plätze hinter Tagger zurück.

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Grabher, als Nummer 87 der Weltrangliste Österreichs aktuelle Nummer 1, misst sich mit der 20-jährigen Eala, die bereits auf Platz 45 der Weltrangliste liegt. Falls Grabher gewinnt, wartet in der nächsten Runde mit Jelena Ostapenko eine der Top-Spielerinnen des Turniers. Die Lettin (WTA-23) triumphierte 2017 bei den French Open und ist die Nummer 4 des Turniers, das sie 2024 gewinnen konnte.

Routine wartet auf Potapova und Kraus
Mit viel Routine bekommen es Potapova und Kraus zu tun. Potapova, die 2023 noch als Russin in Linz gewann, trifft auf die 37-jährige Zhang, Kraus auf die 35-jährige Cirstea. Die Rumänin scheint in der Weltrangliste auf Platz 29 auf, konnte in Cluj-Napoca heuer schon ein WTA-Turnier gewinnen und beendet nach dieser Saison ihre Karriere. „Der Platz hat sich im Training sehr gut angefühlt, ich bin gespannt, ob ich es im Match umsetzen kann“, erklärte Kraus.

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