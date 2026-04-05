Tagger trifft auf ehemalige Nummer 2 der Welt

Tagger vor Premiere auf Hallensand

„Als ich das letzte Mal 2021 beim Turnier war und als Nachwuchsspielerin des Jahres geehrt wurde, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt herkomme, um selbst zu spielen. Deswegen ist das etwas sehr Besonderes für mich. Ich spiele zum ersten Mal bei einem Hallenturnier auf Sand, es ist interessant, aber auf jeden Fall sehr cool“, freute sich Tagger auf ihre Premiere am Dienstag (16 Uhr). Ihre Gegnerin Badosa war im Vorjahr noch Semifinalistin der Australian Open, kämpfte zuletzt aber mit Rückenproblemen sowie mentalen Schwierigkeiten und liegt im WTA-Ranking auf Platz 113 und damit fünf Plätze hinter Tagger zurück.