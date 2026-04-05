Rücktritt mit 28! Super-G-Spezialist hört auf

Aus und vorbei – nach 49 Starts im Ski-Weltcup lässt es Riley Seger bleiben, im Alter von gerade einmal 28 Jahren hängt der Kanadier seine Skier ab sofort an den berühmten Nagel! „Es war mir eine Ehre, Kanada auf internationaler Ebene zu vertreten, aber jetzt fühle ich mich bereit dafür, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen“, so Seger zu seinem Abschied …
Sieben Saisonen lang war der jüngere Bruder des weiterhin aktiv bleibenden Brodie Seger (30 Jahre alt) im Weltcup aktiv, der ganz große Durchbruch blieb ihm in all den Jahren allerdings verwehrt. Elf Mal fuhr er in die Punkte, im Super-G von Aspen im März 2023 sogar in die Top-10.
Auch heuer erreichte er in Gröden im Super-G mit Platz 15 ein ansprechendes Resultat – kurioserweise unmittelbar hinter seinem Bruder, geschlagen um gerade einmal 0,01 Sekunden.
„Großartige Unterstützung auf diesem Weg!“
Bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina d’Ampezzo war Seger Teil des kanadischen Teams, für das er im Super-G an den Start ging – das Ziel aber nicht erreichte …
Nach dem Abschluss der kanadischen Meisterschaften machte Seger nun also Schluss, aber nicht ohne „mit Freude auf eine Zeit mit großartigen Menschen zurück“ zu blicken. „Ich möchte meiner Familie, meinen Freunden, Sponsoren, Förderern und meinem Team für die großartige Unterstützung auf diesem Weg danken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen.“
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