Rücktritt mit 28! Super-G-Spezialist hört auf

Aus und vorbei – nach 49 Starts im Ski-Weltcup lässt es Riley Seger bleiben, im Alter von gerade einmal 28 Jahren hängt der Kanadier seine Skier ab sofort an den berühmten Nagel! „Es war mir eine Ehre, Kanada auf internationaler Ebene zu vertreten, aber jetzt fühle ich mich bereit dafür, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen“, so Seger zu seinem Abschied …