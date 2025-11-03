Erstes „Donau-Derby“ seit mehr als 20 Jahren

Ein knappes 1:0 von Gast Haibach gab es vor 500 Fans und einem richtigen „Sauwetter“ im großen Donau-Derby gegen St. Agatha. Obwohl sich der Aufsteiger in die 1. Klasse tapfer schlug, war der Erfolg der Auswärtsmannschaft verdient, die nach jedem Match ihr Feier-Wirtshaus wechselt.
Das Derby an der Donau hat erstmals seit 20 Jahren wieder die Fans fasziniert – durch den Aufstieg von St. Agatha in die 1. Klasse kam es zum Showdown mit den nur vier Kilometer entfernten Haibachern, die von fast 250 Zuschauern begleitet wurden.
