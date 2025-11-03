Friedenslicht ist gelandet und wird nun verteilt

„Starkes Zeichen“

In Wien wird das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ auch vom oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer empfangen: „Gerade weil die Welt seit Jahren von Krisen und Kriegen geprägt ist, braucht es Symbole, die Hoffnung geben. Ich bin stolz, dass ein so starkes Zeichen, das in alle Welt getragen wird, seit vielen Jahren aus Oberösterreich kommt - das ORF-Friedenslicht. Es ruft uns dazu auf, Verantwortung zu übernehmen - für den Frieden in der Welt, aber auch für das Miteinander hier bei uns.“