Israelische Promis rufen zu Sanktionen auf

Außenminister: „Druck auf Israel heizt Eskalation an“

Am Montag hatten die beiden israelische Menschenrechtsgruppen B‘Tselem und Ärzte für Menschenrechte Israel Berichte veröffentlicht, in denen sie das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser im Gazastreifen als Genozid bezeichneten und von der internationalen Gemeinschaft forderten, alle rechtlich zulässigen Maßnahmen zu ergreifen, um Israel zu stoppen. Am Dienstagabend schloss sich mit der israelisch-palästinensischen Organisation Combatants for Peace (Kämpfer für den Frieden) eine dritte Organisation den Warnungen vor einem Völkermord Israels gegen die Palästinenser an.