„Giulio Cesare“ als Auftakt mit barocker Popmusik

Die erste Opernpremiere der Salzburger Festspiele wird in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Es wird definitiv eine Produktion, die sich unterscheidet. In vielfacher Hinsicht. „Giulio Cesare in Egitto“ die erste Salzburger Zusammenarbeit der französischen Dirigentin Emmanuelle Haïm und dem aus Moskau stammenden Regisseur Dmitri Tcherniakov. Damit trifft eine ausgewiesene Alte-Musik-Spezialistin auf einen Barock-Opern-Debütanten. Was die beiden verbindet: Sie haben klare künstlerische Vorstellungen, wissen genau, wo sie mit einem Werk hinwollen. Ein paar Tage vor der Premiere im Haus für Mozart gaben sie Einblicke in die Händel-Produktion.