Hitzewelle führte zu fast 500 Toten in Frankreich

Wie berichtet, kämpft in Europa Italien mit Hitze. Innerhalb von nur 24 Stunden sind am Montag und Dienstag an den Stränden des Salento, dem Adria-Küstengebiet im Süden der Region Apulien, fünf Menschen ums Leben gekommen. In Palermo auf Sizilien galt am Mittwoch die höchste Hitze-Alarmstufe Rot. Auch in anderen südeuropäischen Ländern wie Griechenland ist es extrem heiß. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen dort örtlich auf 45 Grad Celsius klettern.