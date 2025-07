Nach Farce im Zeitfahren! Gold für KAC-Radtalent

Im Zeitfahren noch zurückgereiht

Wiesmayr kann somit nach der Farce beim Zeitfahren am Dienstag die Jugendspiele doch noch mit einem breiten Grinsen verlassen. Denn beim ersten Bewerb absolvierte Wiesmayr die Strecke laut Bordcomputer und der von mehreren Trainern gestoppten Zeit in 12 Minuten und 29 Sekunden, wäre damit Zweiter geworden. Im Endergebnis – das erst sechs Stunden (!) nach Abschluss des Bewerbs veröffentlicht wurde – hatte er plötzlich fünf Sekunden mehr am Konto, wurde auf Platz Fünf zurückgereiht. „Ich habe ihm gesagt, dass er darüber nicht zu viel nachdenken soll und dass er seinen Frust im Straßenrennen rauslassen soll. Dass es so funktioniert hat, ist ein Traum“, hatte sein Coach Peter „Paco“ Wrolich.