Kirchtag mit Brauchtum, Qualität und Sicherheit

Es wird geschraubt, gehämmert, weggeräumt und aufgebaut: Dass der Villacher Kirchtag kurz bevor steht, ist in der Draustadt nicht mehr zu übersehen. Die Bühne auf dem Rathausplatz ist aufgebaut, rund um die Kirche und am Hauptplatz wird ebenfalls gewerkt und Draulände, Ringmauergasse und Hans-Gasser-Platz verwandeln sich Stück für Stück in die Amüsiermeile.