Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kino-Kritik

„Stiller“: Herausragende Roman-Adaption

Unterhaltung
30.10.2025 12:00

Der Amerikaner James Larkin White (Albrecht Schuch) wird in der Schweiz irrtümlich für den verschwundenen Künstler Anatol Stiller (Sven Schelker) gehalten. Als dessen Frau Julika (Paula Beer) ihn überprüfen soll, entsteht eine unerwartete Nähe – und ein gefährliches Spiel um Identität und Wahrheit. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur brillanten Adaption des Max-Frisch-Romans „Stiller“.

0 Kommentare

Stoisch bleibt er dabei: „Ich bin nicht Stiller.“ So der Einstieg in Max Frischs Roman „Stiller“ aus dem Jahr 1954, der die fesselnd befremdliche Geschichte eines Mannes erzählt, der verhaftet und weggesperrt wird, weil man in ihm den verschollenen Bildhauer Anatol Stiller wiederzuerkennen glaubt. Was Stillers Ehefrau und dessen bester Freund, zur Identifizierung eilig herangezogen, auch noch bestätigen. Doch wie, verdammt, beweisen, dass man jemand nicht ist?

Wie kann James (Albrecht Schuch) beweisen, dass er nicht Stiller ist?
Wie kann James (Albrecht Schuch) beweisen, dass er nicht Stiller ist?(Bild: © 2025 Studiocanal GmbH / Constantin Film Österreich)

Er heiße James Larkin White, insistiert der literarische Protagonist, und Albrecht Schuch verleiht ihm in kraftvoller Weise Kontur. Stark auch Paula Beer als Julika, Stillers Gattin, die der so angesprochene nicht kennen will.

Lesen Sie auch:
„Stiller“
Ein mysteriöser Fall auf der Leinwand
24.10.2025
„Krone“-Kino-Kritik
„Regretting You“: Emotionales Taschentücher-Drama
23.10.2025
Kino & Streaming
Halloween-Hits, Albtraum-Baby & eine Musiklegende
25.10.2025

Da wäre noch Max Simonischek, der als Staatsanwalt glänzt, und mit dessen Frau der ominöse Stiller ein Verhältnis gehabt haben sollRegisseur Stefan Haupt jongliert mit nicht stringenten Rückblicken, treibt das der Romanvorlage entsprechende verwirrende Spiel der Identitäten auf die Spitze und wandelt die sich verdichtende Unklarheit hinsichtlich der Person des Inhaftierten zu einer brillanten Charakterstudie. Bei Max Frisch mal wieder hineinlesen – und ab ins Kino!

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
179.484 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.285 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.705 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf