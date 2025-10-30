„Stiller“: Herausragende Roman-Adaption

Stoisch bleibt er dabei: „Ich bin nicht Stiller.“ So der Einstieg in Max Frischs Roman „Stiller“ aus dem Jahr 1954, der die fesselnd befremdliche Geschichte eines Mannes erzählt, der verhaftet und weggesperrt wird, weil man in ihm den verschollenen Bildhauer Anatol Stiller wiederzuerkennen glaubt. Was Stillers Ehefrau und dessen bester Freund, zur Identifizierung eilig herangezogen, auch noch bestätigen. Doch wie, verdammt, beweisen, dass man jemand nicht ist?