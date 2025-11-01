Holt dieser Film den Oscar für Deutschland?

Eine Hauptrolle im Film spielt Jungstar Lena Urzendowsky („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“), die der „Krone“ vom Erfolg in Cannes erzählt: „Das war eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Es war sehr besonders, in Cannes mit dem ganzen Team über den roten Teppich zu gehen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Man spürt dort die Kinoliebe. Alle Leute dort haben ihr Herz ans Kino verloren.“ Der Film sei beim Publikum sehr gut angekommen: „Bei der Vorstellung waren die Menschen sehr bewegt, ich hatte das Gefühl, wir haben sie wirklich erreicht und berührt. Das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.“