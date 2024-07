Österreichische Autozulieferer wollen in BYD-Autos

BYD stieg in kürzester Zeit zur drittstärksten E-Auto-Marke in Österreich auf

Erst vor etwas über eineinhalb Jahren bei uns als Marke gestartet, konnte BYD im Vorjahr bereits 1024 Autos verkaufen, was in so kurzer Zeit noch keiner Marke gelang. Heuer hat sich der Absatz im ersten Halbjahr bereits auf 1834 neu zugelassene Pkw erhöht – womit BYD nach Tesla und BMW bereits die drittstärkste E-Automarke in Österreich ist (siehe Grafik).