Galaxy A36: Samsung bohrt Mittelklasse gehörig auf

Was nicht selbstverständlich ist, handelt es sich beim Galaxy A35 doch um unser „Volkshandy des Jahres“ 2024 – nirgends bekam man vor einem Jahr eine rundere Ausstattung um weniger als 350 Euro. Samsung hat aber an den richtigen Stellen nachjustiert – reicht das, um den Titel zu behalten? Wir haben es ausprobiert und verraten, in welchen Punkten die neue Generation besser ist als die alte – und in welchen schlechter.