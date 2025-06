Wie Arbeiten in der Pension bald attraktiver wird

Ein wichtiger Hebel ist laut Hummer deshalb auch die von der Regierung angekündigte Flat Tax, die mit 1. Jänner 2026 eingeführt werden soll. Dadurch wird der Zuverdienst für Pensionisten attraktiver und auch klarer. „Das Regierungsübereinkommen richtet sich an Menschen ab 65, die in der Regelpension sind und dort dann noch arbeiten gehen – sie sollen endbesteuert 25% zahlen“, sagt Hummer. Die Regelung sichert also eine einheitliche Einkommenssteuer auf den Zuverdienst in der Pension.