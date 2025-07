Ex-Frau änderte Namen des Sohnes: Darf sie das?

Fast 15.000 Ehen wurden im Vorjahr in Österreich geschieden. Darunter leiden vor allem die gemeinsamen Kinder. Sie sind Bindeglied zwischen Menschen, die meistens gar nichts mehr miteinander zu tun haben möchten. Welchen Nachnamen das Kind nach der Scheidung trägt, darüber wird in zerbrochenen Ehen wohl häufig gestritten. In Tirol stellte kürzlich eine Frau den Vater ihres Kindes vor vollendete Tatsachen. Doch das nahm der Mann nicht einfach so hin.