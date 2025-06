Schellhorn schießt gegen Regierungsteam der Neos

„Liebe Neos, was hat euch inhaltlich bloß so ruiniert?“, fragt sich Franz Schellhorn, Direktor des Agenda Austria Thinktanks, öffentlich in einem Instagram-Video. Der Wirtschaftsliberale wirft den Liberalen unter anderem vor, in Sachen Pensionsreform und der Beendigung des Postenschachers in der Politik ihre Ankündigungen nicht eingehalten zu haben.