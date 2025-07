Polens Polizei fand Leiche von mutmaßlichem Mörder

Der Mann soll am Freitag seine 26-jährige Tochter und deren 31-jährigen Mann in dem Dorf Stara Wies erschossen haben. Zuvor hatte er laut der Polizei auf seine 73-jährige Schwiegermutter geschossen, sie überlebte schwer verletzt. Anschließend sei in einer nahe gelegenes gebirgiges Waldstück geflüchtet, hieß es.