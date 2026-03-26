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Frage des Tages

Neuer Vertrag vor WM: Soll Rangnick verlängern?

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26.03.2026 11:55
Soll der Vertrag des „ÖFB-Piloten“ Rangnick schon vor der WM verlängert werden?
Soll der Vertrag des „ÖFB-Piloten“ Rangnick schon vor der WM verlängert werden?(Bild: Krone KREATIV/GEPA)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Die WM-Euphorie kennt keine Grenzen: In rund zweieinhalb Monaten ist Österreich erstmals seit fast 30 Jahren wieder auf der größten Fußballbühne der Welt dabei. Den Höhenflug der letzten Jahre schreiben sowohl Spieler als auch Fans vor allem einem Mann zu: Ralf Rangnick. Unsere Frage des Tages vom 25. März lautet: „Soll Ralf Rangnicks Vertrag noch vor der Fußball-WM verlängert werden?“

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Ihre Meinung zählt!
Wie groß ist der Anteil Rangnicks am Erfolg der Nationalmannschaft Ihrer Meinung nach? Denken Sie, dass eine vorzeitige Verlängerung positive Auswirkungen auf die Spieler hätte? Welches Ergebnis trauen Sie Rangnick und seiner Mannschaft bei der WM zu?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

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