Neuer Vertrag vor WM: Soll Rangnick verlängern?

Die WM-Euphorie kennt keine Grenzen: In rund zweieinhalb Monaten ist Österreich erstmals seit fast 30 Jahren wieder auf der größten Fußballbühne der Welt dabei. Den Höhenflug der letzten Jahre schreiben sowohl Spieler als auch Fans vor allem einem Mann zu: Ralf Rangnick. Unsere Frage des Tages vom 25. März lautet: „Soll Ralf Rangnicks Vertrag noch vor der Fußball-WM verlängert werden?“