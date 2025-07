64-Mio.-Mann sorgt nach sechs Tagen für Geldregen

Anfang Juli reiste er aus dem Urlaub direkt zur Klub-WM - nachdem Chelsea rund 64 Millionen Euro an Brighton überwiesen hatte. Im Viertelfinale noch eingewechselt, stand der Brasilianer Joao Pedro gestern im MetLife Stadium in East Rutherford gegen Fluminense erstmals in der Startelf - und zahlte gleich einen großen Anteil seiner Ablöse zurück!