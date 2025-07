Südkorea schickt Nordkoreaner in Heimat zurück

Menschenrechtler sind skeptisch

Südkoreanische Menschenrechtsorganisationen hatten die geplante Rückführung der Nordkoreaner kritisch kommentiert. In einem Bericht der „Korea Times“ forderte der Aktivist Peter Jung von der NGO Justice for North Korea, die Absicht der Fischer, in ihre Heimat zurückkehren zu wollen, sollte zunächst von einer unabhängigen Organisation überprüft werden.