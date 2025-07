Miron Muslic: „Ich lebe meine Träume“

Kann er auch. In Bihac (Bosnien & Herzegowina) geboren, wuchs Miron Muslic (heute 42) in Innsbruck und Umgebung auf. Auch in Neustift wohnte die Familie eineinhalb Jahre, Klein Miron ging dort in die Hauptschule. „Es war sehr emotional hierherzufahren. Ein bissl wie nach Hause kommen.“ Die Umarmung der Kinder seiner Schwester, die in der Stephanie-Venier-Heimat Oberperfuss lebt, gehörte auch zu diesem Gefühl. „Aber“, schränkte Muslic gleich ein, „wir sind hier, um ein Camp zu gestalten.“