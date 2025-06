ÖVP-Minister für steuerfreie Arbeit an Feiertagen

Hattmannsdorfer verwies am Freitag etwa auf die hunderttausenden Beschäftigten in der Gastronomie und Tourismus sowie im Gesundheits- und Sozialwesen, die besonders oft auch an Feiertagen hackeln. Er betonte die Verantwortung, die diese Menschen übernehmen. „Wer an Feiertagen arbeitet, soll das dafür zustehende Entgelt steuerfrei erhalten.“