Steiermark legt ambitionierten Klima-Plan vor

Mehr Öffis, aber kaum ein Wort zum Auto

Im Verkehr will man sowohl „Rad-, Fußwege und öffentlichen Verkehr an zukünftige Klimabedingungen anpassen“ als auch die Öffis generell ausbauen. Autofahrer sollen mit Park-and-Ride-Anlagen zum Umsteigen bewegt werden. „Und schließlich arbeiten wir auch an einer klimaneutralen Landesverwaltung. Da ist schon viel passiert“, sagt Klimaschutz-Koordinatorin Andrea Gössinger-Wieser.