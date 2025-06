So viele Wege legen die Grazer mit dem Auto zurück

Anteil an Radfahrern und Fußgängern steigt

Die Details: Der Radverkehr, dessen Wege-Anteil sich in den vergangenen 43 Jahren mehr als verdreifacht hat, bleibt mit rund 19 Prozent auf hohem Niveau. 22 Prozent der Wege wurden zu Fuß zurückgelegt (209.000 Wege pro Tag, plus 1 Prozentpunkt gegenüber 2021), ebenso 22 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln (215.000 Wege pro Tag, plus 5 Prozentpunkte).