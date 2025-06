Steiermark startet den großen Spar-Prozess

Im Herbst konkrete Maßnahmen

Die endgültigen Entscheidungen sollen „irgendwann im Herbst“ feststehen. Am Ende des Tages ist jede Entscheidung eine politische: „Wir werden nichts streichen, ohne zu hinterfragen, sondern dort kürzen, wo man kann.“ Ergo dort, wo man sich möglichst wenig bei den Wählern unbeliebt macht.

Was konkret betroffens ein könnte, ist noch offen. Sicher ist: Investitionen werden reduziert oder verschoben werden, sagt Ehrenhöfer, manche eingeschlagenen Pfade will man „abflachen“, aber nicht verlassen – etwa in der Kinderbetreuung wird das wohl der Fall sein. Manche Veranstaltungen will Ehrenhöfer ein bis zwei Jahre aussetzen – wobei er große Tanker wie Grand Prix und Steiermark-Frühling ausschließt.