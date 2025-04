iPhone ganz „Made in USA“: Unmöglich oder sauteuer

„Eine Armee von Millionen und Abermillionen Menschen, die kleine Schrauben eindrehen, um iPhones herzustellen – so etwas wird auch in Amerika Einzug halten“, beschrieb Handelsminister Howard Lutnick erst kürzlich gegenüber dem TV-Sender CBS die Vision. Doch lässt sich diese so einfach in die Tat umsetzen?