Glatter Fleck | Kanzler-Zweier

Glatter Fleck. Im österreichischen Osten sind die Schülerinnen und Schüler schon morgen dran, in den restlichen Bundesländern bekommen sie die Zeugnisse in einer Woche. Zum Ende des Halbjahres wird gerne auch die Politik beurteilt. Überhaupt dann, wenn eine Regierung neu im Amt ist. Über die ÖVP-SPÖ-Neos-Koalition, deren 100-Tage-Jubiläum vor zwei Wochen wegen des schrecklichen Massakers im Grazer BORG Dreierschützengasse kaum Beachtung fand, wurde gestern äußerst kritisch bilanziert. Einen glatten Fleck bekam sie, weil sie, so die Begründung, vor allem in den „Fächern“ Budgetsanierung, Migration, Verteidigung und Postenvergabe durchgefallen sei. Wer dieses miserable Zeugnis ausstellt? Jene Partei, die sich zwar bei den Nationalratswahlen im September des Vorjahres auf den ersten Platz katapultiert hatte, aber bei der Regierungsbildung gescheitert war. Und so verteilt Herbert Kickls FPÖ nun streng den Fünfer. Eine Notenvergabe, die längst nicht von allen geteilt wird.