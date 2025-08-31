Vorteilswelt
Zukunft ist geklärt

ÖFB-Kicker Stefan Posch hat neuen Verein gefunden

Fußball International
31.08.2025 10:38
Die Zukunft von Stefan Posch ist geklärt.
Die Zukunft von Stefan Posch ist geklärt.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Neue Aufgabe für Stefan Posch: Der ÖFB-Kicker steht kurz vor der Unterschrift bei Serie-A-Klub Como 1907!

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano in den sozialen Medien ankündigt, wird nicht nur der Brasilianer Diego Carlos, sondern auch Österreichs Teamspieler Stefan Posch am Sonntag einen Vertrag bei Como unterzeichnen. Damit ist die Zukunft des 28-jährigen Abwehrspielers geklärt.

Posch wechselt leihweise vom FC Bologna zum Ligakonkurrenten. Zudem soll es eine Kaufoption für den Österreicher geben.

Rangnick hofft auf viel Spielzeit
Ein Schritt, der auch Ralf Rangnick freuen wird. Der Teamchef betonte vor wenigen Tagen, dass es für das ÖFB-Team natürlich gut sei, wenn die nominierten Spieler auch regelmäßig bei ihren Klubs zum Zug kommen. Bei Como winkt Posch, der im Frühjahr an Atalanta verliehen worden war, jedenfalls jede Menge Einsatzzeit ...

