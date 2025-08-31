Mehrere schwere Unfälle in NÖ: Motorradfahrer tot

Mann fuhr in Stau auf Fahrzeug auf

Auf der Donauuferautobahn (A22) bei Stockerau krachte ein 40-Jähriger im Stau am Samstagvormittag mit seinem Fahrzeug in das Heck eines Pkw vor ihm, woraufhin diese Lenkerin ebenfalls in den Wagen vor ihr prallte. In den Unfallautos saßen Kinder im Alter von zwölf und drei Jahren sowie ein einjähriges Baby. Insgesamt wurden sieben Personen leicht verletzt. Sie wurden von den Rettungskräften in die Landeskliniken Korneuburg und Tulln gebracht.