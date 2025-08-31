Vorteilswelt
Zahlreiche Verletzte

Mehrere schwere Unfälle in NÖ: Motorradfahrer tot

Niederösterreich
31.08.2025 08:21
Am Samstag ereigneten sich in Niederösterreich mehrere schwere Verkehrsunfälle, bei denen ein ...
Am Samstag ereigneten sich in Niederösterreich mehrere schwere Verkehrsunfälle, bei denen ein Mann ums Leben kam und mehrere Menschen verletzt wurden.(Bild: P. Huber)

Am Samstag ist es in Niederösterreich zu schweren Verkehrsunfällen gekommen, bei denen ein Mann gestorben ist und mehrere Personen verletzt wurden. Bei St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) kam ein 65-jähriger Tscheche beim Sturz mit seinem Motorrad ums Leben.

Der 65-Jährige war am Samstagnachmittag mit seinem Bike auf der Bundesstraße 21 unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und dann rund 15 Meter abstürzte. Ein Pkw-Lenker bemerkte den Unfall, verständigte die Rettung und leistete noch bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Dieser konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Mann fuhr in Stau auf Fahrzeug auf
Auf der Donauuferautobahn (A22) bei Stockerau krachte ein 40-Jähriger im Stau am Samstagvormittag mit seinem Fahrzeug in das Heck eines Pkw vor ihm, woraufhin diese Lenkerin ebenfalls in den Wagen vor ihr prallte. In den Unfallautos saßen Kinder im Alter von zwölf und drei Jahren sowie ein einjähriges Baby. Insgesamt wurden sieben Personen leicht verletzt. Sie wurden von den Rettungskräften in die Landeskliniken Korneuburg und Tulln gebracht.

Unfälle mit Rennradfahrern
Ein 43-jähriger Rennradfahrer aus Wien prallte auf der Landesstraße 30 bei Großrußbach (Bezirk Korneuburg) frontal in einen Pkw. Der Wiener war Mitglied einer Rennradgruppe. Er musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen werden.

Zusammenstoß bei Überholmanöver
Ebenfalls wurde ein Rennradfahrer am Samstagnachmittag bei Alland (Bezirk Baden) verletzt. Eine 73-jährige Pkw-Lenkerin wollte den 60-Jährigen am Fahrrad zunächst überholen, brach das Vorhaben dann jedoch ab, weil sie selbst von einem Auto überholt wurde. Die Frau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, der Radfahrer stürzte. Der 60-Jährige wurde von der Rettung versorgt und dann ins Landesklinikum Baden gebracht.

