Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mutige Beichte

Sänger Ben Zucker gesteht: „Ich bin alkoholkrank“

Society International
31.08.2025 10:28
Die Therapie hat sich trotzdem gelohnt, so Ben Zucker: „Es ist ja nicht so, dass man in eine ...
Die Therapie hat sich trotzdem gelohnt, so Ben Zucker: „Es ist ja nicht so, dass man in eine Klinik geht, und danach ist alles wieder gut.“ Man lerne den Umgang mit der Sucht.(Bild: snapshot / SZ-Photo / picturedesk.com)

Schlagersänger Ben Zucker (42) spricht offen über seinen Alkoholismus. „Ich würde sagen ja“, sagte er auf die Frage, ob er Alkoholiker sei. Und weiter: „Ich könnte auch sagen, ich bin alkoholkrank.“ Viele Menschen, die das gleiche Problem hätten, würden sich nicht trauen, das offen auszusprechen. 

0 Kommentare

Die Kontrolle über den Alkohol habe er 2020 während der Corona-Pandemie verloren, als seine zweite Arena-Tour abgesagt worden sei und er seine Familie und seine damalige Freundin nicht habe sehen können: „Ich wusste nicht, wie es weitergeht und habe mir gesagt: jetzt knalle ich mir einen rein.“ Das sei über Monate so gegangen.

„Hoher Druck“
Professionelle Hilfe habe er sich vor etwa einem Jahr gesucht. Für 21 Tage sei er in eine Klinik für Alkoholentzug gegangen. In seiner Gruppe seien unter anderem Unternehmer, Anwälte und Ärzte gewesen. Bei fast allen sei der Punkt, in die Sucht abzugleiten, „wie bei mir der Druck, der durch die hohen Anforderungen in ihren Berufen entstand“, erzählte der Sänger.

„Steuern kann ich es nicht“
Mit dem Trinken habe er trotzdem nicht „gänzlich“ aufgehört: „Ich trinke nach wie vor meinen Wodka auf Eis als Belohnung nach einem Konzert oder wenn ich zur Ruhe komme, das gehört für mich einfach dazu. Aber richtig steuern kann ich das nach wie vor nicht.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
147.711 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
147.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
137.418 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4433 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1723 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1122 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Society International
Mutige Beichte
Sänger Ben Zucker gesteht: „Ich bin alkoholkrank“
Dialekt ist wichtig
Tobias Moretti: „Reality-TV-Deutsch“ ist „Horror“
„Frankenstein“
Grantig? Christoph Waltz wortkarg in Venedig
Pause vom Trauern
Ehemann tot: Dolly Buster sucht in Show Ablenkung
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf