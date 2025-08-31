Eigenes Auto „verpetzte“ Betrunkenen nach Unfall

Fahrzeug 200 Meter außer Kontrolle

Dabei sei das Auto gegen mehrere Begrenzungspfosten und einen Zaun gekracht. „Das dadurch ins Schleudern geratene Fahrzeug driftete dann knapp 80 Meter in Schräglage entlang des neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifens bis zu einer Kreuzung, wo das Auto wieder auf die B171 geriet, dabei ein Verkehrszeichen touchierte, quer über den Kreuzungsbereich geschleudert wurde und schlussendlich im Bereich des linken Straßenbankettes auf der Böschung zum Stillstand kam“, so die Ermittler.