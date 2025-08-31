Pkw schleudert Lkw quer über die Straße

Ein 37-jähriger Alkolenker hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten gleich zwei schwere Verkehrsunfälle verursacht. Außerdem wurde bei der anschließenden Kontrolle festgestellt, dass er nicht mal einen gültigen Führerschein besitzt.
Laut Polizei war der Mann mit seiner 32-jährigen Beifahrerin gegen 1 Uhr früh auf der Raxstraße unterwegs, als er die Kreuzung zur Triester Straße trotz Verbot geradeaus überquerte. Statt auf der Fahrbahn zu bleiben, raste er dann auch noch über den Gehsteig direkt in einen Park, nahm dort mehrere Stufen, krachte gegen eine Parkbank – und setzte seine wilde Fahrt einfach fort.
Nächster Crash
Wenig später folgte der nächste Crash: In der Eschenallee kollidierte der Pkw erneut mit einer Parkbank und prallte frontal in einen geparkten Lkw sowie in ein daneben abgestelltes Auto. Die Wucht war so stark, dass der Lkw quer über die Fahrbahn geschleudert wurde.
Alkolenker blieb unverletzt
Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer blieb unverletzt – allerdings stellte sich schnell heraus, dass er mit 1,4 Promille am Steuer saß und zudem keinen gültigen Führerschein besaß. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.
