Pkw schleudert Lkw quer über die Straße

Laut Polizei war der Mann mit seiner 32-jährigen Beifahrerin gegen 1 Uhr früh auf der Raxstraße unterwegs, als er die Kreuzung zur Triester Straße trotz Verbot geradeaus überquerte. Statt auf der Fahrbahn zu bleiben, raste er dann auch noch über den Gehsteig direkt in einen Park, nahm dort mehrere Stufen, krachte gegen eine Parkbank – und setzte seine wilde Fahrt einfach fort.