GP der Niederlande

Ferrari: „Sonst kämpfen wir gegen das Medical Car“

Formel 1
31.08.2025 10:03
Ferrari-Pilot Lewis Hamilton
Ferrari-Pilot Lewis Hamilton(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

„Schlechter kann es auch nicht mehr werden – sonst müssen wir gegen das Medical Car kämpfen“, scherzte Fred Vasseur. Nach einem völlig verkorksten Freitag machte Ferrari am Samstag in Zandvoort zumindest einen kleinen Sprung nach vorne – und hofft nun auf eine Steigerung am Sonntag.

Charles Leclerc und Lewis Hamilton gehen von den Positionen sechs und sieben in den Grand Prix der Niederlande (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und werden sehen, was passiert“, wird Vasseur von „motorsport-total.com“ zitiert.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur(Bild: GEPA)

Der positive Punkt sei, „dass wir zwei Autos haben, die gegen Russell und Verstappen kämpfen können“, so Vasseur. „Man muss realistisch bleiben: Ich glaube, McLaren ist deutlich schneller als alle anderen. Aber wir müssen uns auf Verstappen und Russell konzentrieren und versuchen, vor ihnen ins Ziel zu kommen.“

Lesen Sie auch:
Lando Norris
Formel-1-Ticker
Zandvoort-Grand-Prix: Das Rennen ab 15 Uhr LIVE
31.08.2025
Norris verdrängt
Piastri schnappt sich Poleposition in Zandvoort
30.08.2025

Piastri auf der Pole
McLaren-Pilot Oscar Piastri setzte sich am Samstag nur zwölf Tausendstelsekunden vor Lando Norris durch und holte sich die Pole-Position für das erste Rennen nach der Sommerpause. Weltmeister Max Verstappen stellte seinen Red Bull beim Heimrennen auf den dritten Startplatz. Hinter Verstappen startet überraschend der französische Racing-Bulls-Rookie Isack Hadjar auf Rang vier, vor George Russell im Mercedes und dem Ferrari-Duo.

