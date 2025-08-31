Ferrari: „Sonst kämpfen wir gegen das Medical Car“

Piastri auf der Pole

McLaren-Pilot Oscar Piastri setzte sich am Samstag nur zwölf Tausendstelsekunden vor Lando Norris durch und holte sich die Pole-Position für das erste Rennen nach der Sommerpause. Weltmeister Max Verstappen stellte seinen Red Bull beim Heimrennen auf den dritten Startplatz. Hinter Verstappen startet überraschend der französische Racing-Bulls-Rookie Isack Hadjar auf Rang vier, vor George Russell im Mercedes und dem Ferrari-Duo.