Ferrari: „Sonst kämpfen wir gegen das Medical Car“

„Schlechter kann es auch nicht mehr werden – sonst müssen wir gegen das Medical Car kämpfen“, scherzte Fred Vasseur. Nach einem völlig verkorksten Freitag machte Ferrari am Samstag in Zandvoort zumindest einen kleinen Sprung nach vorne – und hofft nun auf eine Steigerung am Sonntag.
Charles Leclerc und Lewis Hamilton gehen von den Positionen sechs und sieben in den Grand Prix der Niederlande (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und werden sehen, was passiert“, wird Vasseur von „motorsport-total.com“ zitiert.
Der positive Punkt sei, „dass wir zwei Autos haben, die gegen Russell und Verstappen kämpfen können“, so Vasseur. „Man muss realistisch bleiben: Ich glaube, McLaren ist deutlich schneller als alle anderen. Aber wir müssen uns auf Verstappen und Russell konzentrieren und versuchen, vor ihnen ins Ziel zu kommen.“
Piastri auf der Pole
McLaren-Pilot Oscar Piastri setzte sich am Samstag nur zwölf Tausendstelsekunden vor Lando Norris durch und holte sich die Pole-Position für das erste Rennen nach der Sommerpause. Weltmeister Max Verstappen stellte seinen Red Bull beim Heimrennen auf den dritten Startplatz. Hinter Verstappen startet überraschend der französische Racing-Bulls-Rookie Isack Hadjar auf Rang vier, vor George Russell im Mercedes und dem Ferrari-Duo.
