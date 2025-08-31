Saufgelage im Idyll: „Ist nicht der Normalzustand“

Wie berichtet wurde die „Krone“ auf die vermüllte Au aufmerksam gemacht. Der Lokalaugenschein bestätigte den Verdacht: Glasscherben am Boden, zig Kronkorken, eine Feuerstelle im Wald, Bierdosen und -flaschen am Boden. All das im beschaulichen, renaturierten Teil des Almbachs in Oberalm. „Wir kennen das Thema dort und sind auch über die aktuellen Zustände in Kenntnis gesetzt worden. Soweit ich weiß, sind es drei Gruppen, die sich dort in den warmen Monaten Treffen und ihre Freizeit verbringen. Man muss aber ehrlich sein: Für normal verhalten die sich sehr unauffällig“, sagt Haslauer.