„Wollen nicht an einem Tisch mit Selenskyj sitzen“

Am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag ist es zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán gekommen. Nach indirekter Kritik an Orbáns Ablehnung eines EU- und NATO-Beitritts der Ukraine hielt der rechtsnationale Ministerpräsident fest: „Wir wollen nicht mit Herrn Selenskyj an einem Tisch sitzen, wenn es um NATO-Belange geht.“