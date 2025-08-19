Dubioses Jobangebot an Ex-Arbeitskollegen

Geschasster Mitarbeiter soll zur Konkurrenz gewechselt und einem ehemaligen Arbeitskollegen eine Fixanstellung angeboten haben. Der Haken dabei: Der Kollege hätte Geschäftsgeheimnisse der alten Firma ausplaudern sollen. Es folgte ein Prozess am Landesgericht Feldkirch.
Die Sache ist beim Versuch geblieben, weshalb Richterin Silke Wurzinger dem unbescholtenen Angeklagten eine diversionelle, also außergerichtliche Einigung vorschlägt. Das hätte dem Mann einen Eintrag im Strafregister erspart, doch der lehnt das Angebot ab und sagt: „Ich vertraue dem Recht“.
Am Landesgericht Feldkirch bekannte sich der 64-jährige Deutsche nicht schuldig. Keinesfalls habe er versucht, über den Ex-Kollegen Geschäftsgeheimnisse des einstigen Arbeitgebers zu erfahren. Vielmehr ortet der nach seinen Aussagen gemobbte und später freigestellte ehemalige Produktmanager einen Racheakt seines damaligen Chefs, „weil ich in einem Korruptionsfall gegen ihn ausgesagt habe“. Es habe keinen Grund gegeben, Betriebsgeheimnisse zu fordern oder diese an einen ehemaligen Geschäftsführer beziehungsweise Investor des mittlerweile insolventen Betriebes zu übermitteln. „Wir waren ja seinerzeit in der Führungsebene und daher nicht auf irgendwelche Informationen angewiesen“, erklärt der 64-Jährige.
Dreifacher Vater auf Jobsuche
Richtig sei allerdings, dass er dem ehemaligen Arbeitskollegen nach der Insolvenz der Firma einen Job in Aussicht gestellte habe. Der dreifache Vater sei damals auf ihn zugekommen und habe ihm sein Leid aufgrund seiner Arbeitslosigkeit geklagt. „Da wollte ich ihm einfach helfen, indem ich ihm eine Fixanstellung in einer anderen Firma anbot.“
Nach Anhörung der Zeugen, die sich in ihren Aussagen teilweise in Widersprüche verwickelten, spricht die Richterin den Angeklagten von sämtlichen Vorwürfen frei. Ihre Begründung: Das Substrat für einen Schuldspruch reiche nicht aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.