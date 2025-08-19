Dubioses Jobangebot an Ex-Arbeitskollegen

Am Landesgericht Feldkirch bekannte sich der 64-jährige Deutsche nicht schuldig. Keinesfalls habe er versucht, über den Ex-Kollegen Geschäftsgeheimnisse des einstigen Arbeitgebers zu erfahren. Vielmehr ortet der nach seinen Aussagen gemobbte und später freigestellte ehemalige Produktmanager einen Racheakt seines damaligen Chefs, „weil ich in einem Korruptionsfall gegen ihn ausgesagt habe“. Es habe keinen Grund gegeben, Betriebsgeheimnisse zu fordern oder diese an einen ehemaligen Geschäftsführer beziehungsweise Investor des mittlerweile insolventen Betriebes zu übermitteln. „Wir waren ja seinerzeit in der Führungsebene und daher nicht auf irgendwelche Informationen angewiesen“, erklärt der 64-Jährige.