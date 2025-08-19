Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Feldkirch

Dubioses Jobangebot an Ex-Arbeitskollegen

Vorarlberg
19.08.2025 18:25
Der Beschuldigte wurde rechtskräftig freigesprochen.
Der Beschuldigte wurde rechtskräftig freigesprochen.(Bild: Dorn Chantall)

Geschasster Mitarbeiter soll zur Konkurrenz gewechselt und einem ehemaligen Arbeitskollegen eine Fixanstellung angeboten haben. Der Haken dabei: Der Kollege hätte Geschäftsgeheimnisse der alten Firma ausplaudern sollen. Es folgte ein Prozess am Landesgericht Feldkirch.

0 Kommentare

Die Sache ist beim Versuch geblieben, weshalb Richterin Silke Wurzinger dem unbescholtenen Angeklagten eine diversionelle, also außergerichtliche Einigung vorschlägt. Das hätte dem Mann einen Eintrag im Strafregister erspart, doch der lehnt das Angebot ab und sagt: „Ich vertraue dem Recht“.

Am Landesgericht Feldkirch bekannte sich der 64-jährige Deutsche nicht schuldig. Keinesfalls habe er versucht, über den Ex-Kollegen Geschäftsgeheimnisse des einstigen Arbeitgebers zu erfahren. Vielmehr ortet der nach seinen Aussagen gemobbte und später freigestellte ehemalige Produktmanager einen Racheakt seines damaligen Chefs, „weil ich in einem Korruptionsfall gegen ihn ausgesagt habe“. Es habe keinen Grund gegeben, Betriebsgeheimnisse zu fordern oder diese an einen ehemaligen Geschäftsführer beziehungsweise Investor des mittlerweile insolventen Betriebes zu übermitteln. „Wir waren ja seinerzeit in der Führungsebene und daher nicht auf irgendwelche Informationen angewiesen“, erklärt der 64-Jährige.

Dreifacher Vater auf Jobsuche
Richtig sei allerdings, dass er dem ehemaligen Arbeitskollegen nach der Insolvenz der Firma einen Job in Aussicht gestellte habe. Der dreifache Vater sei damals auf ihn zugekommen und habe ihm sein Leid aufgrund seiner Arbeitslosigkeit geklagt. „Da wollte ich ihm einfach helfen, indem ich ihm eine Fixanstellung in einer anderen Firma anbot.“

Nach Anhörung der Zeugen, die sich in ihren Aussagen teilweise in Widersprüche verwickelten, spricht die Richterin den Angeklagten von sämtlichen Vorwürfen frei. Ihre Begründung: Das Substrat für einen Schuldspruch reiche nicht aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. 

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
14° / 26°
Symbol wolkig
Bludenz
15° / 29°
Symbol wolkig
Dornbirn
16° / 28°
Symbol wolkig
Feldkirch
14° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
203.044 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
172.055 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.993 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3091 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Vorarlberg
3 Gebäude in Brand
80 Feuerwehrleute bei Einsatz in Lauterach
Prozess in Feldkirch
Dubioses Jobangebot an Ex-Arbeitskollegen
Fahrprüflingsabzocke
Deal zwischen Richtern und Sachverständigen?
Fahndung läuft
Großeinsatz: Postfiliale in Vorarlberg überfallen
Für den guten Zweck
Extremschwimmer Gilson durchquert den Bodensee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf