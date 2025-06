Benko: Nun wird auch Wiener Nobel-Wirt abgestoßen

7,5 Prozent hatte die Laura-Stiftung am Nobel-Italiener gehalten, per Notariatsakt gingen die Anteile nun aber an Gastronom und Mehrheitseigner Fabio Giacobello. Wie das Magazin „profil“ Montagnachmittag online berichtet, gehören Giacobello damit nun 67,4 Prozent seines Restaurants. Der Kaufpreis der Anteile blieb geheim.