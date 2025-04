Gewessler schöpfte bei Förderungen aus Vollem

Denn der Kassasturz, der in allen Ministerien durchgeführt wurde, zeigt: Auch Gewessler schöpfte in ihrer Amtszeit als Umweltministerin aus dem Vollen. Das kontert nun die ÖVP. So sind einige der zahlreichen und milliardenschweren Klima-Fördertöpfe 2024 fast leer gefegt worden. Da gibt es etwa die Offensive „Raus aus Öl und Gas“. Hier waren fast vier Milliarden für den Zeitraum von 2023 bis 2027 budgetiert – also 760 Millionen Euro pro Jahr. Das Umweltministerium hat das Volumen bereits 2024 zur Gänze ausgeschöpft.