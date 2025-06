Ex-Eishockey-Star plant Padel-Millionenprojekt

Padel-Tennis boomt. In Spanien und Südamerika ist es längst Volkssport, in Italien und Portugal höchst beliebt. Und auch in Österreich wird’s immer mehr zum Trend. In Kärnten aber gibt’s kaum Plätze – genau fünf an der Zahl: Bei der Union Klagenfurt, in Bad Eisenkappel und im Schloss Seefels. Allesamt outdoor.