Endlich! Padel-Tennis ab Sommer auch in Klagenfurt

In Spanien gehört Padel-Tennis zu den absoluten Volkssportarten – mit fünf Millionen Aktiven und ganzen 20.000 Plätzen! Jetzt drängt der neue Trend auch immer mehr nach Österreich. 20 Standorte gibt’s bereits, einen Court sogar in Bad Eisenkappel – und ab Sommer ist’s auch in der Landeshauptstadt endlich so weit: Auf dem Hartplatz der Sportunion Klagenfurt wird das Padelcenter Wörthersee errichtet – und das gleich mit drei Boxen!