Schwestern (14, 15) schickten Fotos an Pädophile

Zwei minderjährige Schwestern (14 und 15 Jahre) aus dem Innviertel in Oberösterreich gerieten in den sozialen Medien an Pädophile. In einem emotionalen Gespräch mit der „Krone“ erzählen die beiden, wie sie sich überreden ließen, Fotos zu schicken und wie die Eltern sie stoppten.