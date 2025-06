Mörderische Hitzewelle erfasst Japan: Schon 3 Tote

In 14 japanischen Städten wurde ein neuer Hitzerekord für Juni gemessen, in einigen Regionen wurde Hitzealarm ausgerufen. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, starben drei Personen in verschiedenen Gegenden Japans an den Folgen der gegenwärtigen hohen Temperaturen. In den vergangenen fünf Jahren handelte es sich bei 80 Prozent der Hitzetoten im stark überalterten Japan um Senioren.