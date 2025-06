Tödlicher Unfall: „Das war natürlich sehr traurig“

Am Montagnachmittag wurde ein 58-Jähriger in einem Wald in Saalfelden vom eigenen Sohn tot aufgefunden – die „Krone“ berichtete. Der Mann ist bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. „Mehrere Angehörige sind bei der Bergung des Verunglückten dazugekommen, das war natürlich sehr traurig“, erklärte die Bergrettung.