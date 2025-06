Amok: Eine Woche, die unser Land verändert hat

Dienstag, 10.30 Uhr: Ausnahmezustand in Graz. Der Täter ist zwar längst tot, die Lage aber noch unklar. Das BORG Dreierschützengasse ist großräumig abgesperrt. Schlimme Gerüchte schwirren herum: Sind es doch zwei Täter? Fielen Schüsse auch in der nahen Volksschule? Die Zahl der in zwei Klassen ermordeten Jugendlichen erhöht sich in den nächsten Stunden auf neun. Eltern bangen, atmen auf, brechen zusammen.