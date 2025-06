Experte: „Gefahr eines Flächenbrands akut wie nie“

Israel greift Flughafen in Teheran an

Doch auch Israel ging in die Offensive: In Irans Hauptstadt Teheran wurde übereinstimmenden Berichten zufolge wieder die Luftabwehr aktiv. Augenzeugen und örtliche Medien berichteten von Explosionen im Zentrum und Nordosten der Millionenstadt. Die Nachrichtenagentur Fars berichtet, zwei Geschosse hätten den Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen. Andere iranische Medien berichten von Flammen in der Gegend des Flughafens.