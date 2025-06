Händler in Teheran bringen ihr Gold in Sicherheit

In Israel wurden bei den iranischen Angriffen in der Nacht auf Sonntag mindestens zehn Menschen getötet und weitere 200 verletzt. Am Sonntag wurde laut dem Staatsfernsehen bereits eine neue Angriffswelle gestartet. In Tel Aviv und anderen Orten in Zentralisrael wurde Raketenalarm ausgelöst. Zeitgleich wurden schwere Angriffe auf Teheran gemeldet, etwa Explosionen in der Nähe des Flughafens Mehrabad.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Basar in Teheran: